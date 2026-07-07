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У Лукаку 93 гола за Бельгию — идет 5-м в списке лучших бомбардиров в истории сборных. Лишь Роналду, Месси, Даеи и Чхетри забили больше

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил окончательный счет в матче ⅛ финала ЧМ-2026 с США (4:1).

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Источник: Спортс‘’

Гол стал для 33-летнего нападающего 3-м на текущем турнире и 93-м — в составе бельгийской команды (в 131 матче).

Лукаку идет на 5-м месте в списке лучших бомбардиров в истории международного футбола.

Больше забили только Криштиану Роналду (Португалия, 146 мячей в 233 играх), Лионель Месси (Аргентина, 124 в 203, продолжает выступление на текущем ЧМ), Али Даеи (Иран, 108 в 148) и Сунил Чхетри (Индия, 95 в 157).

Лукаку — 1-й игрок в истории с голами после выхода на замену в 4 матчах ЧМ. На этом турнире он набрал 3+1 и спровоцировал автогол, появляясь со скамейки.