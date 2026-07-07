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«Рад вылету Бразилии с ЧМ. Не могу терпеть эти жесты и нытье. Неймар спорил с вратарем до и после пенальти. Ставит свое эго выше команды». Маттеус о команде Анчелотти

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

Команда тренера Карло Анчелотти проиграла сборной Норвегии (1:2) в матче ⅛ финала.

"Я рад, что Бразилия вылетела. Больше не могу терпеть все эти нытье и жесты.

Вместо того чтобы быстро пробить пенальти, Неймар спорил с вратарем до и после удара. Такое поведение показывает, что он ставит свое эго выше успеха команды.

Например, со сборной Франции все совершенно иначе.

Даже такие суперзвезды, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, поняли, что успех достигается только благодаря командной сплоченности. Они выложились на полную в матче с Парагваем", — заявил Лотар Маттеус.

«Не со мной, идиот». Трешток Неймара с вратарем Норвегии — так простился со сборной.