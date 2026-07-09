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Ямаль о Месси на ЧМ: «Невероятно. Никто не ожидал, что он будет играть на таком уровне. Рад за Неймара и Роналду — они повлияли на детство тех, кто играет сейчас»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Форвард сборной Аргентины является лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов в 5 матчах.

— Вы не уступаете Месси, Неймару или Криштиану Роналду по уровню внимания со стороны прессы на чемпионате мира. Как вам игра Лионеля?

— Невероятно. Никто не ожидал, что он будет играть на таком высоком уровне. Я очень рад за него.

Я рад и за Неймара, и за Криштиану Роналду. Они повлияли на детство всех, кто сейчас играет.

Все хорошее, что с ними произойдет, будет хорошо и для меня. А если я дойду до финала, то хочу его выиграть, — сказал Ламин Ямаль.

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