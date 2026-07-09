«Месси — величайший в истории. А я видел Роналдо, Роналдиньо, Зидана, Неймара — и никто из не лучше Лео. Он не сломался, не забив пенальти — такая у него воля». Мело

39-летний форвард сборной Аргентины забил и сделал передачу в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Египта (3:2). При этом он не забил пенальти в первом тайме.
"Он величайший игрок в истории, которого я когда-либо видел. Я видел Роналдо, Неймара, Роналдиньо, Зидана, и никто из них, на мой взгляд, не был лучше него.
Он не реализовал пенальти и не позволил этому сломить себя.
Меня поражает, что у такого спортсмена, как он, такая сильная воля, что он промахнулся еще раз с пенальти и стал одной из главных причин этого героического камбэка.
Аргентина — это команда, которая никогда не сдаётся. В начале матча они играли очень плохо, но они ни на секунду не прекращали бороться.
Пусть это послужит нам, бразильцам, примером. Когда мы вернем себе это желание, эту стойкость и эту силу бороться, мы снова будем сильны", — сказал Фелипе Мело.