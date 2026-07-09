Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.00
П2
30.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
9.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Хайдук С
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.90
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
21:00
ЦСКА Сф
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.76
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Войводина
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.45
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.90
П2
6.60

«Месси — величайший в истории. А я видел Роналдо, Роналдиньо, Зидана, Неймара — и никто из не лучше Лео. Он не сломался, не забив пенальти — такая у него воля». Мело

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело назвал Лионеля Месси величайших футболистом в истории.

Источник: Спортс‘’

39-летний форвард сборной Аргентины забил и сделал передачу в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Египта (3:2). При этом он не забил пенальти в первом тайме.

"Он величайший игрок в истории, которого я когда-либо видел. Я видел Роналдо, Неймара, Роналдиньо, Зидана, и никто из них, на мой взгляд, не был лучше него.

Он не реализовал пенальти и не позволил этому сломить себя.

Меня поражает, что у такого спортсмена, как он, такая сильная воля, что он промахнулся еще раз с пенальти и стал одной из главных причин этого героического камбэка.

Аргентина — это команда, которая никогда не сдаётся. В начале матча они играли очень плохо, но они ни на секунду не прекращали бороться.

Пусть это послужит нам, бразильцам, примером. Когда мы вернем себе это желание, эту стойкость и эту силу бороться, мы снова будем сильны", — сказал Фелипе Мело.