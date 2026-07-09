«Неймар не может работать как раньше. Роналду нужно было выпускать со скамейки. Без них Португалия и Бразилия 100% прошли бы дальше». Экс-форвард Венесуэлы Морено о ЧМ

Обе сборные вылетели в ⅛ финала турнира — бразильцы проиграли Норвегии, а португальцы уступили Испании. «Думаю, ответ подходят для обеих команда — 100%, они бы прошли дальше! Если говорить о Бразилии и Неймаре, когда он вышел на поле в матче с Норвегией, он обусловил все действия в атаке Бразилии. Игроки, которые эффективно создавали моменты по ходу матча, например, Вини Жуниор, делегировали это ему. Эти парни уважают его, равняются на него, но, по правде говоря, он не способен выполнять работу, которую делал раньше. Что касается Криштиану Роналду, у меня нет никаких сомнений в том, что Португалия прошла бы дальше в турнире, если бы Роберто Мартинес принял единственное решение, которое ему нужно было принять: начинать матчи с Криштиану Роналду в запасе. Это пошло бы Роналду на пользу. Гонсалу Рамуш гонял бы защитников 75−80 минут, а потом, если очень хочется, вы можете выпустить Роналду со скамейки. Таким образом он мог бы поменять темп, выпустить свежего футболиста против уставших. Он ни разу этого не сделал», — отметил Морено.