Кейн — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Олисе — 2-й, Мбаппе — 3-й, Дембеле — 4-й, Месси — 5-й, Холанд — 6-й, Ямаль — 7-й, Хвича — 8-й, Ви

Список из 20 имен возглавил форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);
2. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
3. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
4. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
5. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
7. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
9. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
11. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
12. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
13. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
14. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», сборная Испании);
15. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);
16. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
17. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
18. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);
19. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);
20. Исмаэль Сайбари («Бавария», сборная Марокко).