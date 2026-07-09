Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Карабах
0
:
Вестри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
31.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.50
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Хайдук С
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.30
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
21:00
ЦСКА Сф
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Войводина
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.50
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.90
П2
6.50

Кейн — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Олисе — 2-й, Мбаппе — 3-й, Дембеле — 4-й, Месси — 5-й, Холанд — 6-й, Ямаль — 7-й, Хвича — 8-й, Ви

Goal представил обновленный рейтинг основных претендентов на «Золотой мяч».

Источник: Спортс‘’

Список из 20 имен возглавил форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

3. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

4. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

5. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

7. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

9. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);

11. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

12. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

13. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

14. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», сборная Испании);

15. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);

16. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

17. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);

18. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);

19. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

20. Исмаэль Сайбари («Бавария», сборная Марокко).