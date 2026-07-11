Доминик Собослаи: «У меня не было образцов для подражания, но я восхищался Роналду — не из-за стиля игры. а из-за его менталитета. Будет только один Зидан, один Джеррард или один Месси

— Нет, правда. Но у меня был кумир: Криштиану Роналду. Не из-за стиля игры, а из-за его менталитета и уникальной рабочей этики. Когда я был молод, я прочитал его книгу, смотрел видео о том, как он тренируется. Именно это меня вдохновляло в нем гораздо больше, чем манера игры.