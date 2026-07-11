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Доминик Собослаи: «У меня не было образцов для подражания, но я восхищался Роналду — не из-за стиля игры. а из-за его менталитета. Будет только один Зидан, один Джеррард или один Месси —

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии рассказал, что не хотел быть похож ни на кого из известных игроков, но восхищался профессионализмом форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— Когда вы были моложе, у вас были образцы для подражания?

— Никого.

— Да ладно вам…

— Нет, правда. Но у меня был кумир: Криштиану Роналду. Не из-за стиля игры, а из-за его менталитета и уникальной рабочей этики. Когда я был молод, я прочитал его книгу, смотрел видео о том, как он тренируется. Именно это меня вдохновляло в нем гораздо больше, чем манера игры.

Но у меня никогда не было игрового образца для подражания. Честно. Я с самого начала хотел быть самим собой, а не кем-то другим.

Потому что очень рано понял: будет только один Зинедин Зидан, один Стивен Джеррард, один Поль Погба, один Лионель Месси, один Криштиану Роналду.

Нельзя стать «следующим» кем-то. Знаете эту фразу: «будьте собой — все остальные уже заняты», — сказал Доминик.