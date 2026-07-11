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В Перу 468 детей назвали именем Холанд, еще 91 — Эрлинг Холанд. Большинство — во время ЧМ-2026

В Перу более 500 детей получили имена в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

По данным национального реестра идентификации, 468 детей назвали Холанд, еще 91 получил имя Эрлинг Холанд.

Большинство новорожденных с такими именами зарегистрировали после начала ЧМ-2026. Их число особенно выросло после выхода сборной Норвегии в четвертьфинал турнира.

25-летний Холанд забил семь голов в четырех матчах ЧМ-2026. В ⅛ финала он оформил дубль в игре с Бразилией и помог Норвегии впервые в истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

В Перу также 3 402 человека носят имя Месси, 292 из них — полное имя Лионель Месси. Еще 1 185 человек названы в честь Криштиану Роналду, 1 241 — в честь Ламина Ямаля, а 33 809 носят имя Неймар.

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