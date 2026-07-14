«Месси и Роналду — настоящие феномены, а единственный человек, которого можно сравнить с Лео, — это Марадона. Лионель в 39 лет пытается защитить титул ЧМ». Суннес о форварде Аргентины

«Если матч Франция — Испания» — это гонка между Ferrari и Lamborghini, то матч Англия — Аргентина — это BMW против Mercedes: стойкие, надежные команды, отличающиеся прагматизмом и агрессивностью. Их игру не так интересно смотреть, но они знают, как добиваться результата.
Однако именно Лионель Месси выделяет Аргентину среди остальных.
Недавно в социальных сетях широко распространилось видео с финала Лиги чемпионов в 2011 году — в то время Месси было 23 года, и он «всего лишь» дважды выиграл «Золотой мяч» и три еврокубка — в котором я назвал его величайшим футболистом всех времен.
Почему я был так уверен? Все просто. Я видел, как он делал то, на что никто другой даже не решился бы. Мне это не казалось чем-то невообразимым, ведь он каждую неделю играл в Лиге чемпионов — на самом высоком уровне футбола — и постоянно ставил в неловкое положение защитников мирового класса.
Я сказал своему сыну Джеймсу, чтобы он смотрел игры Месси и Криштиану Роналду как можно чаще и наслаждался этим, пока есть возможность.
Эти двое — настоящие феномены, обладающие смелостью и характером, и единственный человек, которого можно сравнить с Месси, — это Диего Марадона.
После перехода в «Сампдорию» я пять раз играл против Марадоны, в том числе в Неаполе, где он забил свой первый гол в Серии А в сентябре 1984 года.
Он был настоящим волшебником. Его способность предвидеть развитие ситуации была пугающей, и он всегда был на два шага впереди. Талант — это одно, а его футбольный ум — это совсем другое.
Именно в таких моментах самые лучшие игроки показывают, на что они способны. Помню, как играл в паре с великим бразильцем Зико в центре полузащиты в благотворительном матче.
Зико видел игру совершенно иначе. Я пытался предвидеть, куда он отдаст пас, и затем занимал позицию для следующего паса, но он раз за разом действовал по-своему. Если я уходил вправо, он уходил влево. Играть с ним — настоящий урок и, к сожалению, осознание того, что существует совсем другой уровень.
Большинство игроков получают мяч, и их цель — передать его от точки А в точку В.
Лучшие игроки, передавая мяч от А к В, думают наперед и оценивают, как это повлияет на точку С, а затем на точку D. В случае с Зико, Марадоной и Месси их мысли устремляются к точкам G, H и так далее.
Томасу Тухелю нет смысла придумывать ловушки для Месси, потому что тот видит их за милю — и при этом еще и поставит вас в неловкое положение.
Вспоминаю, как четыре года назад некоторые говорили, что если он не выиграет чемпионат мира, его карьера останется неполноценной, но в свои 39 лет он пытается защитить титул", — заявил Грэм Сунесс.