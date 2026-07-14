«Месси и Роналду — настоящие феномены, а единственный человек, которого можно сравнить с Лео, — это Марадона. Лионель в 39 лет пытается защитить титул ЧМ». Суннес о форварде Аргентины

Почему я был так уверен? Все просто. Я видел, как он делал то, на что никто другой даже не решился бы. Мне это не казалось чем-то невообразимым, ведь он каждую неделю играл в Лиге чемпионов — на самом высоком уровне футбола — и постоянно ставил в неловкое положение защитников мирового класса.