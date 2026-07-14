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Макелеле поддержал бы переход Олисе в «Реал»: «Я сказал Пересу: “Если есть деньги, чтобы потратить их на одного игрока, — это он”. Майкл возвращает ощущение от футбола»

Бывший полузащитник «Реала» Клод Макелеле поделился мыслями о возможном переходе вингера «Баварии» Майкла Олисе в мадридский клуб.

Источник: Спортс‘’

«Я бы поддержал это. У меня была возможность поговорить с президентом Флорентино Пересом, и я сказал ему: “Если есть деньги, чтобы потратить их на одного игрока, — это он”.

Олисе возвращает ощущение от футбола, вкус, который мы испытывали в детстве: талант, свобода, мастерство, эффективность. Когда его нет на поле, то его отсутствие заметно.

Когда Олисе в форме, ты чувствуешь, что в любой момент, как Лионель Месси, он может сделать что-то неожиданное.

Посмотрите на Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Брэдли Баркола — они знают, что Майкл способен отправить мяч в зону, в которую соперники даже не ожидают.

Это и есть современный футбол, который мы так любим. Комментаторы поражаются его технике. Майкл — исключительный", — заявил Клод Макелеле.