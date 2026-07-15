Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
2
:
Жальгирис К
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
4
:
Борац Б-Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ТНС
1
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дьер
2
:
Викингур Р
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рига
3
:
Арарат-Армения
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

Мбаппе не забил только Испании и Норвегии на ЧМ-2026. Форвард «Реала» с 8 голами в 7 матчах делит с Месси 1-е место в гонке бомбардиров

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог забить только командам Испании и Норвегии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Французы уступили испанцам (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. Мбаппе не отметился результативными действиями, на его счету желтая карточка на 86-й минуте.

Ранее капитан французской команды не смог забить лишь в матче с Норвегией (4:1) на групповом этапе. В той игре он сделал две голевые передачи.

Килиан забивал по 2 гола Сенегалу (3:1), Ираку (3:0), Швеции (3:0) и по одному — Парагваю (1:0) и Марокко (2:0).

Форвард «Реала» с 8 голами в 7 матчах делит с аргентинцем Лионелем Месси 1-е место в гонке бомбардиров текущего ЧМ.