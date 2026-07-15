Мбаппе не забил только Испании и Норвегии на ЧМ-2026. Форвард «Реала» с 8 голами в 7 матчах делит с Месси 1-е место в гонке бомбардиров

Французы уступили испанцам (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. Мбаппе не отметился результативными действиями, на его счету желтая карточка на 86-й минуте.
Ранее капитан французской команды не смог забить лишь в матче с Норвегией (4:1) на групповом этапе. В той игре он сделал две голевые передачи.
Килиан забивал по 2 гола Сенегалу (3:1), Ираку (3:0), Швеции (3:0) и по одному — Парагваю (1:0) и Марокко (2:0).
Форвард «Реала» с 8 голами в 7 матчах делит с аргентинцем Лионелем Месси 1-е место в гонке бомбардиров текущего ЧМ.