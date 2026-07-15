Уокер о Месси: «Если бы я знал, как остановить его, стал бы величайшим тренером всех времен. Кажется, что он просто ходит по полю, но затем внезапно оживает»

Сегодня 39-летний Месси сыграет со сборной Англии в составе команды Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
"Если бы я знал, как остановить Лионеля Месси, то, вероятно, стал бы величайшим тренером всех времен, потому что очень многие пытались это сделать, но не смогли.
Месси есть Месси. На этом чемпионате мира он снова доказал, что, когда включается на максимум, у Аргентины по-прежнему есть великий игрок, на которого можно положиться. Иногда кажется, что он просто ходит по полю, но затем внезапно оживает. А когда мяч оказывается у него в ногах, его уровень — это нечто особенное.
Когда я играл за «Манчестер Сити» против «Пари Сен-Жермен», мы контролировали его на протяжении 70 минут, а затем он неожиданно сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и закрутил мяч в верхний угол.
Ты проделываешь всю эту тяжелую работу, чтобы сдержать его, а он все равно отправляет мяч точно в «девятку». Именно поэтому он, вероятно, является величайшим футболистом всех времен. Трудно понять, в чем вообще могут быть слабые стороны Месси. Возможно, можно отметить лишь то, что он не слишком часто отрабатывает в обороне. Но рядом с ним отличная команда, которая делает большую работу и позволяет ему заниматься тем, что он умеет лучше всего. Ребята, которые выполняют за него огромный объем беговой работы, прекрасно знают, что он способен дать команде.
Он бережет силы до тех моментов, когда получает мяч. Именно так Аргентина заслуженно выиграла чемпионат мира в 2022 году. Уверен, в полуфинале против Англии он будет полностью мотивирован, чтобы попытаться сохранить титул.
Мы обсуждали с ребятами в моем клубе, «Бернли», стоит ли играть против него с персональной опекой. Но если делать это, не получится ли так, что вы слишком сильно сосредоточитесь на Месси и не воспользуетесь свободным пространством за его спиной, когда он не успевает быстро возвращаться назад?
Я ничего не имею против персональной опеки, но не думаю, что это сработает против нас. Более того, он, скорее всего, воспримет это как личный вызов и захочет доказать всем, что его невозможно закрыть персонально. Я бы сказал так: не будите спящего медведя", — написал Уокер.
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