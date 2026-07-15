Уокер о Месси: «Если бы я знал, как остановить его, стал бы величайшим тренером всех времен. Кажется, что он просто ходит по полю, но затем внезапно оживает»

Ты проделываешь всю эту тяжелую работу, чтобы сдержать его, а он все равно отправляет мяч точно в «девятку». Именно поэтому он, вероятно, является величайшим футболистом всех времен. Трудно понять, в чем вообще могут быть слабые стороны Месси. Возможно, можно отметить лишь то, что он не слишком часто отрабатывает в обороне. Но рядом с ним отличная команда, которая делает большую работу и позволяет ему заниматься тем, что он умеет лучше всего. Ребята, которые выполняют за него огромный объем беговой работы, прекрасно знают, что он способен дать команде.