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Кейн — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси — 2-й, Ямаль — 3-й, Олисе — 4-й, Мбаппе — 5-й, Хвича — 7-й, Холанд — 8-й, Винисиус &md

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча»-2026.

Первое место в списке по-прежнему занимает нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн. На вторую строчку поднялся форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, замыкает первую тройку вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.

Весь топ-20 выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария», Англия);

2. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);

3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);

4. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

5. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

9. Луис Диас («Бавария», Колумбия);

10. Витинья («ПСЖ», Португалия);

11. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», Испания);

12. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

13. Деклан Райс («Арсенал», Англия);

14. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

15. Родри («Манчестер Сити», Испания);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

17. Габриэл Магальяэс («Арсенал», Бразилия);

18. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия);

19. Давид Райя («Арсенал», Испания);

20. Джуд Беллингем («Реал», Англия).