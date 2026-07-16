Кейн — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси — 2-й, Ямаль — 3-й, Олисе — 4-й, Мбаппе — 5-й, Хвича — 7-й, Холанд — 8-й, Винисиус &md

Первое место в списке по-прежнему занимает нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн. На вторую строчку поднялся форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, замыкает первую тройку вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.