Кейн — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Месси — 2-й, Ямаль — 3-й, Олисе — 4-й, Мбаппе — 5-й, Хвича — 7-й, Холанд — 8-й, Винисиус &md

Первое место в списке по-прежнему занимает нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн. На вторую строчку поднялся форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, замыкает первую тройку вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль.
Весь топ-20 выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария», Англия);
2. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
4. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
5. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
9. Луис Диас («Бавария», Колумбия);
10. Витинья («ПСЖ», Португалия);
11. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», Испания);
12. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
13. Деклан Райс («Арсенал», Англия);
14. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
15. Родри («Манчестер Сити», Испания);
16. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
17. Габриэл Магальяэс («Арсенал», Бразилия);
18. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия);
19. Давид Райя («Арсенал», Испания);
20. Джуд Беллингем («Реал», Англия).