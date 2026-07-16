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Месси — лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе — 2-й, Родри — 3-й, Кейн — 4-й, Холанд — 6-й, Дембеле — 10-й

The Athletic представил обновленный рейтинг лучших игроков, выступающих на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

После полуфинальных матчей форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.

Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, третью строчку занял испанский полузащитник Родри, поднявшийся на 15 позиций.

Топ-10 лучших футболистов турнира выглядит следующим образом:

10. Усман Дембеле (Франция; минус три позиции по сравнению с прошлым рейтингом);

9. Майкл Олисе (Франция; −3 позиции);

8. Пау Кубарси (Испания; +3 позиции);

7. Эмерик Лапорт (Испания; +3 позиции);

6. Эрлинг Холанд (Норвегия; минус одна позиция);

5. Харри Кейн (Англия; −1 позиция);

4. Джуд Беллингем (Англия; −1 позиция);

3. Родри (Испания; +15 позиций);

2. Килиан Мбаппе (Франция; остался на своей позиции);

1. Лионель Месси (Аргентина; остался на своей позиции).