Месси — лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе — 2-й, Родри — 3-й, Кейн — 4-й, Холанд — 6-й, Дембеле — 10-й

После полуфинальных матчей форвард сборной Аргентины Лионель Месси по-прежнему занимает первую строчку.
Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, третью строчку занял испанский полузащитник Родри, поднявшийся на 15 позиций.
Топ-10 лучших футболистов турнира выглядит следующим образом:
10. Усман Дембеле (Франция; минус три позиции по сравнению с прошлым рейтингом);
9. Майкл Олисе (Франция; −3 позиции);
8. Пау Кубарси (Испания; +3 позиции);
7. Эмерик Лапорт (Испания; +3 позиции);
6. Эрлинг Холанд (Норвегия; минус одна позиция);
5. Харри Кейн (Англия; −1 позиция);
4. Джуд Беллингем (Англия; −1 позиция);
3. Родри (Испания; +15 позиций);
2. Килиан Мбаппе (Франция; остался на своей позиции);
1. Лионель Месси (Аргентина; остался на своей позиции).