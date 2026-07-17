Роналдо: «Возможно, Криштиану еще способен играть в Саудовской Аравии, но на ЧМ уровень намного выше. Тело решает за нас»

Возможно, Криштиану еще способен играть в Саудовской Аравии, но играть на чемпионате мира, как мы понимаем, гораздо сложнее, уровень намного выше. Несмотря на нашу страсть, нашу любовь к футболу и желание играть вечно, я думаю, что в конечном итоге все решает тело. Сейчас я не играю в футбол, потому что мой разум работает так, что тело не может с этим справиться", — сказал Роналдо в эфире шоу Resenha do 9 на ESPN Brasil.