«Мбаппе не нужен дополнительный стимул. Это будет не рядовой матч — всегда лучше закончить третьим, чем четвертым». Дешам о том, что Килиан может стать лучшим бомбардиром ЧМ

Мбаппе делит 1-е место в гонке бомбардиров чемпионата мира с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси (по 8 голов у обоих, но Месси лидирует из-за большего числа ассистов — 4 против 3).
— Возможность стать лучшим бомбардиром турнира — это дополнительный источник мотивации для Мбаппе?
— Всегда есть разные источники мотивации. Вы увидите, что он будет делать на поле. Килиану не нужен дополнительный стимул. Конечно, хорошо иметь индивидуальную цель, он может думать о разных задачах.
Это не рядовой матч. Он не поменяет жизни игроков, но всегда лучше закончить турнир на третьем месте, чем на четвертом, — сказал Дешам.
Франция сыграет против Англии в матче за третье место на чемпионате мира 19 июля, начало — в 00:00.