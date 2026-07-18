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«Мбаппе не нужен дополнительный стимул. Это будет не рядовой матч — всегда лучше закончить третьим, чем четвертым». Дешам о том, что Килиан может стать лучшим бомбардиром ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что форварду национальной команды Килиану Мбаппе не нужна дополнительная мотивация перед матчем за третье место против сборной Англии.

Источник: Спортс‘’

Мбаппе делит 1-е место в гонке бомбардиров чемпионата мира с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси (по 8 голов у обоих, но Месси лидирует из-за большего числа ассистов — 4 против 3).

— Возможность стать лучшим бомбардиром турнира — это дополнительный источник мотивации для Мбаппе?

— Всегда есть разные источники мотивации. Вы увидите, что он будет делать на поле. Килиану не нужен дополнительный стимул. Конечно, хорошо иметь индивидуальную цель, он может думать о разных задачах.

Это не рядовой матч. Он не поменяет жизни игроков, но всегда лучше закончить турнир на третьем месте, чем на четвертом, — сказал Дешам.

Франция сыграет против Англии в матче за третье место на чемпионате мира 19 июля, начало — в 00:00.