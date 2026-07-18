Хабиб Нурмагомедов: «Хочу, чтобы Мбаппе забил парочку и стал лидером бомбардирской гонки. Ну, вы поняли, почему»

"Если честно, этот матч я хотел видеть в финале. Но Испания и Аргентина выдали мощнейший чемпионат и заслуженно вышли в финал.
В этом матче я болею за Францию. Хочу, чтобы Мбаппе забил парочку и стал единоличным лидером в бомбардирской гонке. Ну, вы поняли, почему.
Моё личное мнение: Англия стала жертвой стратегии тренера. С таким атакующим составом футболистов ты не можешь играть от обороны", — написал Хабиб.
Франция сыграет против Англии 19 июля, начало — в 00:00 по московскому времени. Мбаппе делит первое место в гонке бомбардиров чемпионата мира с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси (по 8 голов у обоих, но Месси лидирует из-за большего числа ассистов — 4 против 3).
Дневник Хабиба с ЧМ-2026: хейтил Францию, называл Германию фаворитом, переживал за Роналду.