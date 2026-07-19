Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.85
П2
4.25
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.38
П2
2.20
Футбол. Первая лига
17:00
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.18
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.19
П2
2.67
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Первая лига
18:30
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
4.80
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.47
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.06
П2
3.66

Глава Медиалиги Осипов: «Месси в 18−19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом, а Ямаль устраивает вечеринки»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что Ламин Ямаль не приблизится к Лионелю Месси по таланту.

"Я за Аргентину в финале. Хочу увидеть масштабирование величия Месси. Хотя я мечтал о финале Франция — Англия. В матче за третье место между ними я болел за красивый футбол. Ждал там лютой развязки. Это был фантастический матч. Таким финал точно не будет. Матч за бронзу — матч для зрителей, но это не игра, в которой кому‑то что‑то нужно.

Мбаппе вошел в историю, а значит, вошел в историю и матч за третье место. Все еще четыре года будут говорить про 22 гола Мбаппе, про Месси, который попробует побить его результативность. Это шоу‑матч. Но это не лучший матч турнира.

Ямаль не приблизится к Месси по таланту, несмотря на пиар. Месси в 18−19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом и принимал от него голевые передачи, а Ямаль устраивает вечеринки и живет своей жизнью. Это основная отличительная особенность. А про Марадону в его время никто ничего не знал про его вечеринки. Информация так не подавалась. В финале буду болеть за Аргентину. Выиграет Испания, но болею за Месси", — сказал глава Медиалиги.

Финал чемпионата мира‑2026 между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Матч начнется в 22:00 мск.

2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Все о том самом фото.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше