Глава Медиалиги Осипов: «Месси в 18−19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом, а Ямаль устраивает вечеринки»

Ямаль не приблизится к Месси по таланту, несмотря на пиар. Месси в 18−19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом и принимал от него голевые передачи, а Ямаль устраивает вечеринки и живет своей жизнью. Это основная отличительная особенность. А про Марадону в его время никто ничего не знал про его вечеринки. Информация так не подавалась. В финале буду болеть за Аргентину. Выиграет Испания, но болею за Месси", — сказал глава Медиалиги.