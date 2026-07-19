Глава Медиалиги Осипов: «Месси в 18−19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом, а Ямаль устраивает вечеринки»

"Я за Аргентину в финале. Хочу увидеть масштабирование величия Месси. Хотя я мечтал о финале Франция — Англия. В матче за третье место между ними я болел за красивый футбол. Ждал там лютой развязки. Это был фантастический матч. Таким финал точно не будет. Матч за бронзу — матч для зрителей, но это не игра, в которой кому‑то что‑то нужно.
Мбаппе вошел в историю, а значит, вошел в историю и матч за третье место. Все еще четыре года будут говорить про 22 гола Мбаппе, про Месси, который попробует побить его результативность. Это шоу‑матч. Но это не лучший матч турнира.
Ямаль не приблизится к Месси по таланту, несмотря на пиар. Месси в 18−19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом и принимал от него голевые передачи, а Ямаль устраивает вечеринки и живет своей жизнью. Это основная отличительная особенность. А про Марадону в его время никто ничего не знал про его вечеринки. Информация так не подавалась. В финале буду болеть за Аргентину. Выиграет Испания, но болею за Месси", — сказал глава Медиалиги.
Финал чемпионата мира‑2026 между сборными Аргентины и Испании пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Матч начнется в 22:00 мск.
2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Все о том самом фото.