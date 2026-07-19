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Чеченский блогер Асхаб Тамаев подарит Bugatti Ямалю, если Испания выиграет ЧМ: «Пора заканчивать времена, когда Месси получает фейковые кубки»

Блогер Асхаб Тамаев заявил, что подарит Ламину Ямалю Bugatti из своей коллекции, если сборная Испании победит на чемпионате мира-2026.

Источник: Спортс‘’

"Ламин Ямаль, я обращаюсь к тебе. Включай переводчик и слушай меня внимательно. Роналду и мой друг Эрлинг Холанд выбыли с чемпионата мира. Моя главная задача — чтобы Месси не забрал этот кубок. Холанд рассказал мне всю внутрянку: как Месси подкупает судей, которые ведут его к победе.

Пора заканчивать времена, когда Лео Месси получает липовые пенальти и фейковые кубки. Давай с тобой договоримся: ты забираешь ЧМ, а Лионеля Месси отправляешь домой без кубка — на пенсию.

А я тебе дарю любую Bugatti из моей коллекции и привожу куда и когда надо. Ребята, отправьте это видео Ламину Ямалю. Мне очень важно, чтобы Месси не забрал ЧМ", — сказал блогер.

Ранее Тамаев заявлял, что приобрел Bugatti Veyron Криштиану Роналду за 9 миллионов долларов. Однако «Газета.ru» со ссылкой на Shot сообщила, что автомобиль принадлежал мошеннику из Дагестана Тимуру Ахмедову, который купил машину в 2013 году на деньги, полученные от финансовой пирамиды.

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