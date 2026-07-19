"Ламин Ямаль, я обращаюсь к тебе. Включай переводчик и слушай меня внимательно. Роналду и мой друг Эрлинг Холанд выбыли с чемпионата мира. Моя главная задача — чтобы Месси не забрал этот кубок. Холанд рассказал мне всю внутрянку: как Месси подкупает судей, которые ведут его к победе.