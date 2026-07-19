«Ямаль — следующий после Месси и Роналду, он настоящая суперзвезда. Игроки Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности — это лучший комплимент». Руни о вингере

19-летний вингер «Барселоны» сыграет в стартовом составе сборной Испании в финальном матче ЧМ-2026 против Аргентины.
"Ламин Ямаль — настоящая суперзвезда, я обожаю наблюдать за ним. Самый большой комплимент, который ему можно сделать — это то, что все игроки сборной Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности. Его товарищи по команде верят в него, и он, безусловно, тоже верит в себя.
Мы говорим о Лионеле Месси и Криштиану Роналду — топ-игроках, которые очень долго выступали на самом высоком уровне. Он следующий в очереди", — сказал Руни.
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