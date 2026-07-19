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«Ямаль — следующий после Месси и Роналду, он настоящая суперзвезда. Игроки Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности — это лучший комплимент». Руни о вингере

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни заявил, что Ламин Ямаль станет следующей суперзвездой после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

19-летний вингер «Барселоны» сыграет в стартовом составе сборной Испании в финальном матче ЧМ-2026 против Аргентины.

"Ламин Ямаль — настоящая суперзвезда, я обожаю наблюдать за ним. Самый большой комплимент, который ему можно сделать — это то, что все игроки сборной Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности. Его товарищи по команде верят в него, и он, безусловно, тоже верит в себя.

Мы говорим о Лионеле Месси и Криштиану Роналду — топ-игроках, которые очень долго выступали на самом высоком уровне. Он следующий в очереди", — сказал Руни.

Смотрите прямую трансляцию матча Испания — Аргентина — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе«».

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