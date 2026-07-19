«Ямаль — следующий после Месси и Роналду, он настоящая суперзвезда. Игроки Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности — это лучший комплимент». Руни о вингере

"Ламин Ямаль — настоящая суперзвезда, я обожаю наблюдать за ним. Самый большой комплимент, который ему можно сделать — это то, что все игроки сборной Испании стараются отдать ему мяч при любой возможности. Его товарищи по команде верят в него, и он, безусловно, тоже верит в себя.