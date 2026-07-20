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Сергей Лазарев о сходстве с Месси после финала ЧМ: «Ребят, сделал что мог. Пою я лучше, чем в футбол играю. Если серьезно, Испания была ?, заслуженно победили»

Певец Сергей Лазарев поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 и стала чемпионом мира.

Ранее в соцсетях заметили внешнее сходство Лазарева с форвардом аргентинской сборной Лионелем Месси, что стало предметом шуток в том числе и у самого артиста.

"Ребят, ну сделал что мог ? ? ?. Теперь смело в Тур! Пою я лучше, чем в футбол играю, соррян ?. Поэтому жду на концертах!

P.S. Если серьезно, то Месси все равно легендарный! Но Испания была сегодня ???, заслуженно победили", — написал Лазарев и опубликовал сгенерированное фото с Месси.

Изображения: instagram.com/stories/lazarevsergey.

Сергей Лазарев о финале ЧМ: «Буду болеть за Месси, “брата-близнеца”. Сын болеет за “Реал”, Мбаппе — его любимый игрок. Он расстроился, когда Франция вылетела».

Сергей Лазарев о сходстве с Месси: «Это видно на фото, нас не раз сравнивали. За границей ко мне подходили фотографироваться и просили автограф, думая, что я Лео».