Игроки «ПСЖ», «Сити», «Атлетико» и «Тоттенхэма» стали чемпионами мира на всех трех последних турнирах

Испания в финале ЧМ-2026 победила Аргентину (1:0) благодаря голу на 106-й минуте.
В составе Испании «Сити» представляет Родри, «Тоттенхэм» — Педро Порро, «ПСЖ» — Фабиан Руис, а «Атлетико» — Марк Пубиль, Маркос Льоренте и Алекс Баэна.
В 2022-м титул завоевала Аргентина. «Ман Сити» представлял Хулиан Альварес, «Тоттенхэм» — Кристиан Ромеро, «ПСЖ» — Лионель Месси, «Атлетико» — Родриго Де Поль, Анхель Корреа, Науэль Молина.
В 2018-м чемпионат мира выиграла Франция. «Ман Сити» представлял Бенжамен Менди, «Тоттенхэм» — Уго Льорис, «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, Преснель Кимпембе, Альфонс Ареоля, «Атлетико» — Антуан Гризманн, Люка Эрнандес.