Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
1
:
Аргентина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
0
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Велес
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Игроки «ПСЖ», «Сити», «Атлетико» и «Тоттенхэма» стали чемпионами мира на всех трех последних турнирах

Футболисты «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Атлетико» и «Тоттенхэма» побеждают на трех чемпионатах мира подряд.

Источник: Спортс‘’

Испания в финале ЧМ-2026 победила Аргентину (1:0) благодаря голу на 106-й минуте.

В составе Испании «Сити» представляет Родри, «Тоттенхэм» — Педро Порро, «ПСЖ» — Фабиан Руис, а «Атлетико» — Марк Пубиль, Маркос Льоренте и Алекс Баэна.

В 2022-м титул завоевала Аргентина. «Ман Сити» представлял Хулиан Альварес, «Тоттенхэм» — Кристиан Ромеро, «ПСЖ» — Лионель Месси, «Атлетико» — Родриго Де Поль, Анхель Корреа, Науэль Молина.

В 2018-м чемпионат мира выиграла Франция. «Ман Сити» представлял Бенжамен Менди, «Тоттенхэм» — Уго Льорис, «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, Преснель Кимпембе, Альфонс Ареоля, «Атлетико» — Антуан Гризманн, Люка Эрнандес.