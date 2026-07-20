Родри — 11-й игрок в истории с «Золотым мячом» и победами на ЧМ и в ЛЧ. Только он, Росси, Зидан и Месси получали еще и «Золотой мяч» ЧМ

При этом Родри стал одним из 4 игроков из этого списка, получившим еще и «Золотой мяч» ЧМ (награда лучшему игроку турнира, введена в 1982 году). Кроме него, это Росси (1982), Зидан (2006) и Месси (2014, 2022).