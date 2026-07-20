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Родри — 11-й игрок в истории с «Золотым мячом» и победами на ЧМ и в ЛЧ. Только он, Росси, Зидан и Месси получали еще и «Золотой мяч» ЧМ

Полузащитник сборной Испании Родри после победы на ЧМ-2026 вошел в историю футбола со своей коллекцией титулов.

Он стал 11-м игроком в истории (и первым представителем своей страны), кому удалось выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов (или Кубок европейских чемпионов) и «Золотой мяч».

Ранее в список вошли Бобби Чарльтон (Англия, «Манчестер Юнайтед»), Франц Беккенбауэр (Германия / ФРГ, «Бавария»), Герд Мюллер (Германия / ФРГ, «Бавария»), Паоло Росси (Италия, «Ювентус»), Зинедин Зидан (Франция, «Ювентус», «Реал»), Ривалдо (Бразилия, «Барселона», «Милан» — в финале ЛЧ-2003 не играл), Роналдиньо (Бразилия, «Барселона»), Кака (Бразилия — на ЧМ-2002 провел 1 матч, «Милан»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») и Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»).

При этом Родри стал одним из 4 игроков из этого списка, получившим еще и «Золотой мяч» ЧМ (награда лучшему игроку турнира, введена в 1982 году). Кроме него, это Росси (1982), Зидан (2006) и Месси (2014, 2022).