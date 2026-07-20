Месси впервые не создал голевых моментов в матче ЧМ, выйдя в стартовом составе. Форвард Аргентины сыграл 120 минут против Испании

39-летний капитан южноамериканской команды Лионель Месси, как пишет Opta, впервые в истории не создал ни одного голевого момента в матче чемпионатов мира, выйдя на поле в стартовом составе.
Месси провел на поле полный матч и выполнил 54 касания мяча, ни одного — в чужой штрафной. Аргентинцы за всю игру игру нанесли лишь два удара в сторону ворот соперника, ни одного — в створ.
Лионель сыграл восемь игр на чемпионате мира и забил 8 голов, уступив в гонке бомбардиров лишь Килиану Мбаппе (10 мячей).
Почему Месси потерялся в финале.