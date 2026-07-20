Месси, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Родри, Лисандро, Кобель — в символической сборной ЧМ-2026 от Opta

Отмечается, что команда была составлена на основе Opta Index (усредненный рейтинг игроков, суммирующий основные статистические показатели — Спортс«“). В связи с этим, например, в нее не вошли вингер сборной Франции Майкл Олисе или вратарь Кабо-Верде Возинья — их индекс ниже, чем у конкурентов.