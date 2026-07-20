Месси, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Родри, Лисандро, Кобель — в символической сборной ЧМ-2026 от Opta

Отмечается, что команда была составлена на основе Opta Index (усредненный рейтинг игроков, суммирующий основные статистические показатели — Спортс«“). В связи с этим, например, в нее не вошли вингер сборной Франции Майкл Олисе или вратарь Кабо-Верде Возинья — их индекс ниже, чем у конкурентов.
Список игроков, попавших в символическую сборную:
вратарь:
Грегор Кобель (Швейцария) — лучший по предотвращенным голам (3.3); защита:
Педро Порро (Испания) — забил 2 гола, лучший по навесам с игры (24); Пау Кубарси (Испания) — лучший среди защитников по точным передачам (671), сыграл каждую минуту на этом ЧМ; Лисандро Мартинес (Аргентина) — лучший в Аргентине по передачам и точным передачам, оформил «гол+пас»; Марк Кукурелья (Испания) — лучший крайний защитник по точным передачам (382) и точным передачам финальную треть (142);
полузащита:
Родри (Испания) — установил рекорд по точным передачам на одном чемпионате мира (756), лучший по передачам между линиями (122) и проходам с мячом (164); Джуд Беллингем (Англия) — забил семь голов, реализовав 37% своих ударов; Леандро Троссард (Бельгия) — 2+2 по «гол+пас», лучший по передачам под удар с игры (17);
нападение: Лионель Месси (Аргентина) — второй бомбардир турнира (8 голов), лучший по передачам под удар (25); Килиан Мбаппе (Франция) — лучший бомбардир турнира (10 голов) и лучший снайпер в истории чемпионатов мира (22 гола); Эрлинг Холанд (Норвегия) — забил семь голов, коснувшись мяча лишь 120 раз за турнир.