«Мбаппе забил свои два гола Англии, но Франция выбыла. У Месси была задача сложнее — забить Испании, которая пропустила всего один мяч». Ширер о бомбардирах ЧМ-2026

Англичане победили команду Франции (6:4) в игре за бронзу. Французский нападающий Килиан Мбаппе отметился в матче дублем, английский форвард Харри Кейн провел встречу в запасе.
"Глядя на вчерашний матч, я подумал, что он больше похож на чью-то прощальную игру.
Франция выбыла, Мбаппе забил свои два гола. Но Франция уже выбыла.
А Лионелю Месси предстоит сыграть в финале чемпионата мира против сборной Испании, которая пропустила всего один мяч. Это куда более сложная задача", — отметил Ширер перед финалом ЧМ-2026.
В финальном матче Аргентина уступила Испании (0:1, доп. время). 39-летний форвард Лионель Месси не отметился результативными действиями.
По итогам турнира лучшим бомбардиром с 10 голами стал Мбаппе, на счету Месси 8 мячей.