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Александр Мостовой: «Не понимаю, как при живых Месси и Мбаппе можно было признать Родри лучшим игроком ЧМ. У него ноль голов за весь турнир»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласен с присуждением приза лучшему игроку ЧМ-2026 хавбеку сборной Испании Родри.

"Не совсем понял, как можно было отдать Родри приз лучшему игроку чемпионата мира, когда есть Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

У Родри ноль голов за весь турнир. Понятно, что он игрок середины поля, но не забывайте, что полузащитники в 70% случаях получают мяч, когда вокруг них нет соперников. Так и я могу сейчас играть.

А пусть Родри попробует побороться в штрафной, отнять мяч и забить из‑под защитников под два метра роста, которые тебя постоянно бьют.

Не понимаю, как при живых Месси и Мбаппе, которые не только забивают, но и делают море работы, можно было отдать награду именно Родри", — сказал Мостовой.