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Мбаппе — лучший игрок атаки на ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА, Олисе — в созидании, Месси — в топ-3 обеих категорий. Родри лидирует по игре в обороне, Кошта — в воротах

ФИФА определила лучших игроков ЧМ-2026 на основе статистических данных.

Все полевые игроки на турнире получили оценку от 0 до 10 баллов в трех категориях — атакующие, созидательные и оборонительные действия. Вратарей оценивали по владению мячом и защите ворот.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил рейтинг атакующих игроков, получив оценку 9.12 по итогам ЧМ за действия в атаке. Мбаппе забил 10 голов в 8 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.

Второе место занял полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем с 7 голами в 8 матчах (8.29), третьим стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, забивший 8 мячей в 8 играх (8,06).

Французский вингер Майкл Олисе стал лидером среди созидателей с оценкой 8.29 — рейтинг отмечает игроков, которые продвигают атаки и создают моменты. Олисе стал лучшим ассистентом ЧМ-2026 с 7 голевыми передачами.

Вторым в рейтинге стал Лионель Месси (8.26), третьим — Килиан Мбаппе (7.84).

Полузащитник сборной Испании Родри занял первое место в оборонительном рейтинге с оценкой 8.23. В топ-3 также вошли два испанских защитника — Пау Кубарси (7.6) и Педро Порро (7.59).

Лучшим среди вратарей по оборонительным действиям стал португалец Диогу Кошта, совершивший 19 сэйвов в 5 матчах и получивший оценку 8.44. Лучшим по владению стал голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.

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