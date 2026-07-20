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Месси, Мбаппе, Холанд, Олисе, Винисиус, Беллингем, Кубарси, Кошта — в символической сборной ЧМ-2026 по версии ГОЛа

Стала известна символическая сборная ЧМ-2026 по версии ГОЛа.

В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 3−4−3.

Вратарь: Диогу Кошта (Португалия, Индекс ГОЛа — 7.5).

Защитники: Давинсон Санчес (Колумбия, 7.3), Пау Кубарси (Испания, 7.3), Дайо Упамекано (Франция, 7.3).

Полузащитники: Винисиус Жуниор (Бразилия, 7.9), Усман Дембеле (Франция, 7.6), Джуд Беллингем (Англия, 7.6), Майкл Олисе (Франция, 7.7).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Норвегия, 8.1), Килиан Мбаппе (Франция, 8.3), Лионель Месси (Аргентина, 8.3).

Сборная чемпионата мира была составлена на основе Индекса ГОЛа. Оптимальную схему выбрал алгоритм. Индекс учитывает все действия футболиста на поле — от голов и точности передач до дриблинга и единоборств.

Следите за матчами в приложении ГОЛ.