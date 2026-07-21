Генич включил Возинью в символическую сборную чемпионата мира. Холанд остался вне списка

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
Защитники: Марк Кукурелья, Пау Кубарси, Педро Порро (Испания);
Полузащитники: Родри, Дани Ольмо (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
Форварды: Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Харри Кейн (Англия).
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Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
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