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Генич включил Возинью в символическую сборную чемпионата мира. Холанд остался вне списка

Комментатор и президент ФК «Матч ТВ» Константин Генич составил символическую сборную по итогам чемпионата мира-2026. Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд не попал в список.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

Защитники: Марк Кукурелья, Пау Кубарси, Педро Порро (Испания);

Полузащитники: Родри, Дани Ольмо (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

Форварды: Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Харри Кейн (Англия).

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