Месси, Мбаппе, Холанд, Кубарси, Олисе, Шубейр и Беллингем вошли в сборную ЧМ-2026 от WhoScored. У Лионеля самый высокий балл — 8,61

Команда была составлена на основе средних рейтингов футболистов на соответствующих позициях. Рассматривались только те игроки, которые провели не менее пяти матчей.
В сборную вошли:
— вратарь: Мустафа Шубейр (Египет, средняя оценка — 7,38);
— защита: Педро Порро (Испания, 7,67), Лисандро Мартинес (Аргентина, 7,27), Пау Кубарси (Испания, 7,24), Нуну Мендеш (Португалия, 7,27);
— полузащита: Джуд Беллингем (Англия, 7,73), Родри (Испания, 7,3), Майкл Олисе (Франция, 7,63);
— атака: Лионель Месси (Аргентина, 8,61), Эрлинг Холанд (Норвегия, 8,14), Килиан Мбаппе (Франция, 8,17).
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