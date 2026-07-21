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Кейн — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль — 2-й, Месси — 3-й, Мбаппе — 5-й, Родри — 6-й, Хвича — 9-й, Винисиус — 14-й

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».

Первое место занял нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

Полный список выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

3. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

4. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

5. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);

7. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

10. Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании);

11. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);

12. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

13. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

14. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

15. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», сборная Испании);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

17. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);

18. Давид Райя («Арсенал», сборная Испании);

19. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

20. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).