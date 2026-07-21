Кейн — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль — 2-й, Месси — 3-й, Мбаппе — 5-й, Родри — 6-й, Хвича — 9-й, Винисиус — 14-й

Первое место занял нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.
Полный список выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
3. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
4. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
5. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании);
7. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
10. Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании);
11. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
12. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
13. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
14. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
15. Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад», сборная Испании);
16. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
17. Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании);
18. Давид Райя («Арсенал», сборная Испании);
19. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
20. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).