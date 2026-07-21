Месси, Мбаппе, Холанд, Родри, Олисе, Беллингем, Возинья — в символической сборной ЧМ-2026 по версии Goal

Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.
Состав команды от Goal выглядит так:
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
Защитники: Педро Порро, Пау Кубарси (оба — Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Марк Кукурелья (Испания);
Полузащитники: Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия), Майкл Олисе (Франция);
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
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