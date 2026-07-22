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Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Олисе, Родри, Беллингем — в сборной ЧМ-2026 от ФИФА

ФИФА представила символическую сборную лучших игроков чемпионата мира 2026 года по версии болельщиков.

Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.

Состав команды выглядит так:

— вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

— защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

— полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

— нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

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