Возинья, Месси, Мбаппе, Холанд, Олисе, Родри, Беллингем — в сборной ЧМ-2026 от ФИФА

Турнир с участием 48 команд проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая команду Аргентины в финале со счетом 1:0.
Состав команды выглядит так:
— вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
— защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
— полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
— нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
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