Карим Адейеми: «Месси — лучший игрок из всех, кого я видел»

Я не знаком с Ямалем лично, но на поле он говорит сам за себя. Он невероятный футболист, обладающий всем необходимым для игры в футбол, и я думаю, что между нами может сформироваться очень хорошая связь, потому что он отличный бомбардир и дриблер.