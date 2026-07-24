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Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой может быть связан муж сестры Роналду

В сети появилось видео с одной из ферм в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, где полиция обнаружила около 1500 бойцовых птиц породы мура.

Следствие считает, что их разводили, готовили и продавали для участия в петушиных боях. Некоторые птицы этой породы могут стоить на рынке от 20 до 30 тысяч бразильских реалов (примерно 3,6−5,4 тысячи долларов).

По данным бразильских СМИ, с этим объектом может быть связан предприниматель Алешандре Бертолуччи — муж сестры Криштиану Роналду Кати Авейру. Он стал одним из фигурантов полицейского расследования.

Во время обысков правоохранители обнаружили взрослых птиц и птенцов, часть животных имела признаки жестокого обращения. Кроме того, были изъяты мобильные телефоны, документы, которые, по версии следствия, подтверждают продажу птиц, а также огнестрельное оружие.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает происхождение птиц и проверяет возможную причастность других лиц к организации незаконных петушиных боев.

Супруг Кати Авейру полностью отрицает свою причастность к нелегальным петушиным боям. Его адвокат заявил, что объект является обычным птицеводческим хозяйством, где ведется селекционная работа под контролем ветеринара.

Петушиные бои в Бразилии запрещены и в некоторых случаях могут быть связаны с организованной преступностью. Чаще всего группы лиц создают преступные объединения именно для организации боев, а мероприятия обычно проводятся в отдаленных местах — как правило, в сельской местности. Многие организуются через группы в WhatsApp, чтобы избежать обнаружения полицией.