Появилось видео с фермы бойцовых петухов, с которой может быть связан муж сестры Роналду

Петушиные бои в Бразилии запрещены и в некоторых случаях могут быть связаны с организованной преступностью. Чаще всего группы лиц создают преступные объединения именно для организации боев, а мероприятия обычно проводятся в отдаленных местах — как правило, в сельской местности. Многие организуются через группы в WhatsApp, чтобы избежать обнаружения полицией.