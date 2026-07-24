Радимов о Дзюбе: «Может помочь “Спартаку”, если сможет сидеть на скамейке. Если справится с эго, у клуба может появиться человек на долгие годы, как Зырянов в “Зените”

37-летний форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
— Я считаю, что Дзюба многим может помочь. И тому же «Спартаку» может помочь. Но только надо сесть на берегу и договориться: «Артем, будет так, так и так». И никаких претензий не будет. Если Артем согласен на это, то какие могут быть претензии? Никаких. Это, опять же, условно проводя параллель с чемпионатом мира, как Неймар для сборной Бразилии.
— О, достойное сравнение.
— Ну, топовая история, да. Вопрос только в коммуникации. Справится ли Дзюба со своим эго, сможет ли сидеть на скамейке? Если Дзюба с этим справится, то в распоряжении «Спартака» может появиться человек на долгие годы — не только в качестве игрока, но и функционера. Как Константин Зырянов в «Зените».
Если говорить о клубах второго эшелона, то нужны ли самому Дзюбе «Акрон», «Факел» или кто-то еще? Уровень Дзюбы все-таки выше, чем борьба за выживание, — сказал Радимов.