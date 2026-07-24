Радимов о Дзюбе: «Может помочь “Спартаку”, если сможет сидеть на скамейке. Если справится с эго, у клуба может появиться человек на долгие годы, как Зырянов в “Зените”

— Я считаю, что Дзюба многим может помочь. И тому же «Спартаку» может помочь. Но только надо сесть на берегу и договориться: «Артем, будет так, так и так». И никаких претензий не будет. Если Артем согласен на это, то какие могут быть претензии? Никаких. Это, опять же, условно проводя параллель с чемпионатом мира, как Неймар для сборной Бразилии.