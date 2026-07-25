Нани о Роналду: «Мы должны продолжать восхищаться им. Нам выпала честь наблюдать за монстром, роботом. Криштиану побил почти все рекорды, его имя войдет в число величайших»

"Что касается Криштиану, то мне особо нечего сказать. Криштиану — пример для подражания, футбольный кумир. Я думаю, все, что он сделал и продолжает делать, вдохновляет молодежь и весь мир, связанный с этим видом спорта.
Логично, что ожидания от него перед чемпионатом мира были огромны, потому что, когда мы видим Криштиану на поле, все хотят видеть, как он делает то же самое, что и несколько лет назад… Но я думаю, нам не нужно оценивать Криштиану. Я думаю, мы должны продолжать наблюдать за ним и восхищаться им, как всегда, потому что нам выпала честь видеть Криштиану, атлета, монстра, как все его обычно называют, робота, какие бы прозвища ему ни давали за его выдающиеся достижения. Я думаю, что его имя войдет в число величайших.
Будучи одним из величайших в мире, он побил почти все рекорды, самые серьезные рекорды принадлежат ему. Поэтому я думаю, что мы должны восхищаться им и продолжать аплодировать ему, потому что мы видим, что его карьера подходит к концу. Нужно просто хвалить его и получать удовольствие.
Он подал нам пример, у него можно многое почерпнуть", — сказал Нани.