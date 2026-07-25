Нани о Роналду: «Мы должны продолжать восхищаться им. Нам выпала честь наблюдать за монстром, роботом. Криштиану побил почти все рекорды, его имя войдет в число величайших»

Логично, что ожидания от него перед чемпионатом мира были огромны, потому что, когда мы видим Криштиану на поле, все хотят видеть, как он делает то же самое, что и несколько лет назад… Но я думаю, нам не нужно оценивать Криштиану. Я думаю, мы должны продолжать наблюдать за ним и восхищаться им, как всегда, потому что нам выпала честь видеть Криштиану, атлета, монстра, как все его обычно называют, робота, какие бы прозвища ему ни давали за его выдающиеся достижения. Я думаю, что его имя войдет в число величайших.