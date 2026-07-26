Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Енисей
3
:
Велес
1
Все коэффициенты
П1
1.01
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.77
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
17:00
Локомотив
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.13
П2
5.07
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.45
П2
4.50
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.33
П2
3.78
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
19:30
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.40
П2
2.14

Журналист и друг Роналду Агирре победил фаната Месси в боксерском поединке: «Спасибо лучшему игроку в истории, нравится это кому-то или нет! Спасибо Криштиану!»

Испанский журналист и друг Криштиану Роналду Эду Агирре одержал победу в боксерском поединке над коллегой из Аргентины, фанатом Лионеля Месси Гастоном Эдулом.

Источник: Спортс‘’

Они подрались в рамках La Velada del Año 6 — любительского боксерского шоу, организованного блогером Ибаем Льяносом на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

Аргентинец Эдул вышел на ринг в футболке с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Во время выхода Агирре на экраны вывели видео, где он был запечатлен вместе с Роналду на одной из тренировок.

Победу раздельным решением судей одержал испанский журналист.

Сразу после объявления результата Агирре взял микрофон и поблагодарил всех, кто помогал ему готовиться к бою. Особые слова он посвятил Роналду, отметив поддержку португальской звезды перед боем.

«Спасибо Хосепу Педреролю (ведущему шоу El Chiringuito de Jugones, где выступает Агирре — Спортс»") — он всегда рядом.

Спасибо моей подруге Джорджине… и лучшему игроку в истории, нравится это кому-то или нет! Спасибо Криштиану Роналду!" — заявил журналист.