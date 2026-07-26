Журналист и друг Роналду Агирре победил фаната Месси в боксерском поединке: «Спасибо лучшему игроку в истории, нравится это кому-то или нет! Спасибо Криштиану!»

Они подрались в рамках La Velada del Año 6 — любительского боксерского шоу, организованного блогером Ибаем Льяносом на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.
Аргентинец Эдул вышел на ринг в футболке с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам». Во время выхода Агирре на экраны вывели видео, где он был запечатлен вместе с Роналду на одной из тренировок.
Победу раздельным решением судей одержал испанский журналист.
Сразу после объявления результата Агирре взял микрофон и поблагодарил всех, кто помогал ему готовиться к бою. Особые слова он посвятил Роналду, отметив поддержку португальской звезды перед боем.
«Спасибо Хосепу Педреролю (ведущему шоу El Chiringuito de Jugones, где выступает Агирре — Спортс»") — он всегда рядом.
Спасибо моей подруге Джорджине… и лучшему игроку в истории, нравится это кому-то или нет! Спасибо Криштиану Роналду!" — заявил журналист.