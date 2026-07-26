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Неймар назвал «куском дерьма» 21-летнего Бонтемпо и повздорил с 19-летним Ананьясом после ничьей «Сантоса». У форварда напряженные отношения с одноклубниками (Globo Esporte)

Неймар повздорил с двумя молодыми футболистами «Сантоса» после ничьей с «Шапекоэнсе».

Источник: Спортс‘’

Матч 20-го тура бразильской Серии А завершился со счетом 2:2. Неймар сделал дубль, забив в первом тайме с игры, а во втором — с пенальти.

Как сообщает Globo Esporte, в раздевалке после матча форвард позволил себе «неуважительные» замечания в адрес 21-летнего Габриэла Бонтемпо — утверждается, что Неймар назвал партнера по команде «куском дерьма» и заявил, что в следующем сезоне тот будет играть против «Шапекоэнсе» во втором дивизионе.

Также сообщается, что Неймар на повышенных тонах говорил с 19-летним Жоао Ананьясом, забившим в свои ворота на 62-й минуте матча — в ходе разговора форвард усомнился в игровых качествах защитника.

Отмечается, что инцидент усилил напряженность в отношениях Неймара с одноклубниками. Помимо поведения в раздевалке, партнеры по команде также недовольны его поведением на поле и публичной критикой после неудачных матчей.

Кроме того, часть игроков осталась недовольна участием Неймара в турнире по покеру в день матча «Сантоса» против венесуэльского УСВ в Кубке Судамерикана, несмотря на то, что футболист пропускал игру по решению тренерского штаба. Некоторые игроки также жалуются на плохую физическую форму нападающего.

Неймар отпраздновал гол за «Сантос», имитируя игру в покер и гольф. Ранее его критиковали за участие в покерном турнире.

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