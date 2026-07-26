Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сочи
5
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ленинградец
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Неймар отрицает конфликт с молодыми игроками «Сантоса»: «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает»

Неймар опроверг информацию о конфликте с молодыми игроками «Сантоса».

Ранее сообщалось, 34-летний форвард назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом в раздевалке после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре бразильской Серии А.

"Всем привет. Это не то воскресенье, которого мы хотели. Нужно поднять голову и продолжать работать. Я вижу, что появилась информация о том, будто я устроил разнос молодым игрокам в раздевалке. Это абсолютная ложь.

Тот, кто распространил эту информацию, пожалуйста, не делайте этого, не врите. Можете спросить кого угодно — это был разговор со всей командой. Говорили я, Лукас (Вериссимо), Арао, Габи — все высказались… Бразао тоже. Мы требовали друг от друга большего, потому что мы конкурентоспособны и хотим побеждать.

Но никаких претензий именно к молодым игрокам не было. Я не собираюсь мириться с подобной ложью. Если в раздевалке нужно кого-то отчитать — неважно, кого именно, — это нормально для команды, которая хочет побеждать.

А тот, кто публикует подобные недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает. Вы не понимаете, что такое футбол, никогда не были частью команды", — сказал Неймар на видео, опубликованном в соцсетях.