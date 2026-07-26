Неймар отрицает конфликт с молодыми игроками «Сантоса»: «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает»

Тот, кто распространил эту информацию, пожалуйста, не делайте этого, не врите. Можете спросить кого угодно — это был разговор со всей командой. Говорили я, Лукас (Вериссимо), Арао, Габи — все высказались… Бразао тоже. Мы требовали друг от друга большего, потому что мы конкурентоспособны и хотим побеждать.