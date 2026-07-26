Неймар отрицает конфликт с молодыми игроками «Сантоса»: «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает»

Ранее сообщалось, 34-летний форвард назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом в раздевалке после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре бразильской Серии А.
"Всем привет. Это не то воскресенье, которого мы хотели. Нужно поднять голову и продолжать работать. Я вижу, что появилась информация о том, будто я устроил разнос молодым игрокам в раздевалке. Это абсолютная ложь.
Тот, кто распространил эту информацию, пожалуйста, не делайте этого, не врите. Можете спросить кого угодно — это был разговор со всей командой. Говорили я, Лукас (Вериссимо), Арао, Габи — все высказались… Бразао тоже. Мы требовали друг от друга большего, потому что мы конкурентоспособны и хотим побеждать.
Но никаких претензий именно к молодым игрокам не было. Я не собираюсь мириться с подобной ложью. Если в раздевалке нужно кого-то отчитать — неважно, кого именно, — это нормально для команды, которая хочет побеждать.
А тот, кто публикует подобные недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает. Вы не понимаете, что такое футбол, никогда не были частью команды", — сказал Неймар на видео, опубликованном в соцсетях.