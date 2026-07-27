Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с одноклубниками. Форвард приезжал на базу клуба, чтобы сфотографироваться и выпить кофе (O Globo)

По информации O Globo, на следующий день после матча Неймар приехал на базу «Сантоса», но покинул его после того, как фсфотографировался и выпил кофе. Форвард не принимал участия в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, что не было частью плана тренерского штаба.