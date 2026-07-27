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Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с одноклубниками. Форвард приезжал на базу клуба, чтобы сфотографироваться и выпить кофе (O Globo)

Неймар без разрешения пропустил тренировку «Сантоса» после конфликта с партнерами по команде.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард назвал «куском дерьма» 21-летнего Габриэла Бонтемпо и повздорил с 19-летним Жоао Ананьясом в раздевалке после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре бразильской Серии А. Впоследствии Неймар опроверг конфликт с одноклубниками: «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает».

По информации O Globo, на следующий день после матча Неймар приехал на базу «Сантоса», но покинул его после того, как фсфотографировался и выпил кофе. Форвард не принимал участия в восстановительной тренировке для игроков стартового состава, что не было частью плана тренерского штаба.

Также утверждается, что члены совета директоров «Сантоса» приехали на тренировочную базу, чтобы выяснить обстоятельства конфликта в раздевалке.