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Карпин о ЧМ-2026: «Откровением для меня стал Месси — в 39 лет он продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам в расцвете сил. 2-е место Аргентины — его заслуга»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал игрока, который больше других впечатлил его на чемпионате мира-2026.

— Игрок-открытие. Кто обратил на себя внимание и почему?

— Не готов сказать, что открыл для себя новые имена. Но тут опять стоит иметь в виду разницу между взглядом на игру в футбол болельщика и профессионального тренера.

Откровением лично для меня стал Месси, который в свои 39 лет продолжает показывать футбол, который не доступен игрокам, находящимся в расцвете сил. Если вообще кому-либо доступен. Столь высокое место Аргентины — его безусловная заслуга, — сказал Карпин.

Сборная Аргентины дошла до финала турнира, где уступила команде Испании со счетом 0:1.

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