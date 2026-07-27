Скалони с трудом пробрался к машине сквозь толпу фанатов — он собирался к стоматологу. Тренер обещал вернуться к болельщикам и сдержал слово

Скалони вернулся в родной город Пухато по окончании турнира. Аргентина сложила звание чемпиона мира, уступив в финале испанцам (0:1).
Несмотря на поражение, аргентинские болельщики каждый день приходят к дому Скалони, чтобы поблагодарить тренера за выступление сборной на мировом первенстве.
На появившихся в сети кадрах Скалони с трудом проходит мимо собравшихся поклонников к своему автомобилю.
Специалист говорит людям, что ненадолго отлучится к стоматологу и вскоре вернется. Обещание он сдержал: тренер съездил к врачу, вернулся домой и затем подписал футболки двум мальчикам.