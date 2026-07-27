Тебас про заявление Инфантино о ЧМ: «Жалкое сообщение. Сильные организации отвечают на вопросы, откуда этот оборонительный тон? Мы чего-то не знаем? ?»

И вот вам мысль, Джанни: когда лидер посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем???" — написал Тебас в своем аккаунте в X.