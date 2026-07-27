Тебас про заявление Инфантино о ЧМ: «Жалкое сообщение. Сильные организации отвечают на вопросы, откуда этот оборонительный тон? Мы чего-то не знаем? ?»

Ранее функционер ответил на критику чемпионата мира-2026, проходившего в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своем аккаунте в инстаграме и на страницах ФИФА.
"Никто не оспаривает, что футбол — это эмоции и единство. Но прозрачность, надлежащее управление и подотчетность не связаны с ненавистью, это обязанность. Сильные организации не дискредитируют тех, кто задает вопросы, они отвечают на них.
И вот вам мысль, Джанни: когда лидер посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем???" — написал Тебас в своем аккаунте в X.
Инфантино о ЧМ: «Никаких инцидентов, только счастье. Безопасно на 100%. Иран въехал в США без конфликтов. Говорили о нескольких отказах в визах, но их одобрили миллионам».
Инфантино о ЧМ: «Спорные» решения арбитров или «странные» дисциплинарные решения — обычное дело в крупнейших лигах мира. Любопытно, что критикуют это те же, кто так делает".