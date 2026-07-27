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«Ньюкасл» не намерен отпускать Вольтемаде летом, разрешения на его уход не давали. Форвард планирует остаться в команде (Флориан Плеттенберг)

«Ньюкасл» намерен сохранить форварда Ника Вольтемаде в команде.

Источник: Спортс‘’

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «сороки» не давали немцу разрешения покинуть клуб.

Новый спортивный директор клуба Росс Уилсон не хочет продавать или отдавать Вольтемаде в аренду. Он большой поклонник футболиста.

Агент игрока Дэнни Бахманн подтвердил, что слухи исходят из фэйковых аккаунтов, пишет Плеттенберг.

24-летний форвард планирует остаться в команде. Он находится в хорошей форме и поставил перед собой высокие цели на сезон.

«Ньюкасл» купил Вольтемаде летом 2025 года у «Штутгарта» за рекордные для себя 85+5 миллиона евро.