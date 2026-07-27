Сын Пирло о скандале с отцом: «Шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей. Мне, как сыну и парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно это видеть»

"Бывают моменты, когда разочарование касается не только самого решения. Потому что оно возникает не только из-за решения, но и из-за того, как судят о людях.
Я знаю, как сильно ты любишь эту работу, я знаю, сколько ты учился, скольким жертвовал и с каким уважением ты всегда относился ко всем, с кем встречался на своем пути. И я знаю, что ценности, о которых ты говорил, — это не просто слова, ты жил в соответствии с ними.
Из-за этой ситуации я испытываю огромную горечь. Не из-за того, что [моего отца] не назначили тренером, потому что это в спорте можно заслужить и потерять. А из-за атмосферы, которая сложилась вокруг человека, который всегда позволял своей работе говорить за себя, не ища легких путей и компромиссов.
Мне, как сыну, а также как парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно видеть все это. Потому что шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей.
Что бы ни случилось, одно останется неизменным: я горжусь тем, какой ты человек, и это для меня гораздо важнее, чем то, каким профессионалом тебя знает весь мир. И ценности, которым ты меня научил, всегда будут иметь больший вес, чем любой титул, мнение или спорный вопрос", — написал Пирло-младший в соцсети.
Пирло не стал тренером сборной Италии — из-за контракта с российским букмекером.