Сын Пирло о скандале с отцом: «Шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей. Мне, как сыну и парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно это видеть»

Я знаю, как сильно ты любишь эту работу, я знаю, сколько ты учился, скольким жертвовал и с каким уважением ты всегда относился ко всем, с кем встречался на своем пути. И я знаю, что ценности, о которых ты говорил, — это не просто слова, ты жил в соответствии с ними.