Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
28.07
БоМиК
:
Фанком Броук Бойз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
28.07
Анжи
:
Нефтяник
Все коэффициенты
П1
13.75
X
6.81
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
28.07
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
28.07
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.51
Футбол. Кубок России
28.07
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.72
П2
1.57
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Ротор
2
П1
X
П2

Сын Пирло о скандале с отцом: «Шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей. Мне, как сыну и парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно это видеть»

Николо Пирло, сын экс-игрока «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло, обратился к своему отцу после того, как Итальянская федерация футбола решила не назначать его на пост главного тренера сборной.

"Бывают моменты, когда разочарование касается не только самого решения. Потому что оно возникает не только из-за решения, но и из-за того, как судят о людях.

Я знаю, как сильно ты любишь эту работу, я знаю, сколько ты учился, скольким жертвовал и с каким уважением ты всегда относился ко всем, с кем встречался на своем пути. И я знаю, что ценности, о которых ты говорил, — это не просто слова, ты жил в соответствии с ними.

Из-за этой ситуации я испытываю огромную горечь. Не из-за того, что [моего отца] не назначили тренером, потому что это в спорте можно заслужить и потерять. А из-за атмосферы, которая сложилась вокруг человека, который всегда позволял своей работе говорить за себя, не ища легких путей и компромиссов.

Мне, как сыну, а также как парню, мечтающему построить карьеру в футболе, больно видеть все это. Потому что шумиха, похоже, важнее компетентности, уважения и ценностей.

Что бы ни случилось, одно останется неизменным: я горжусь тем, какой ты человек, и это для меня гораздо важнее, чем то, каким профессионалом тебя знает весь мир. И ценности, которым ты меня научил, всегда будут иметь больший вес, чем любой титул, мнение или спорный вопрос", — написал Пирло-младший в соцсети.

Пирло не стал тренером сборной Италии — из-за контракта с российским букмекером.