Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
28.07
БоМиК
:
Фанком Броук Бойз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
28.07
Анжи
:
Нефтяник
Все коэффициенты
П1
13.75
X
6.81
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
28.07
КуПС
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.55
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
28.07
Линколн
:
Мьельбю
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.51
Футбол. Кубок России
28.07
Кристалл-МЭЗТ
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
4.76
X
4.72
П2
1.57
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Ротор
2
П1
X
П2

«ПСЖ» общался с вратарем сборной Японии Судзуки. Игрока «Пармы» могут подписать в случае ухода одного из голкиперов — Шевалье главный кандидат (Sky Sport)

«ПСЖ» установил контакт с вратарем Зионом Судзуки.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что парижане рассматривают вратаря «Пармы», на которого претендуют «Ювентус». La Gazzetta dello Sport писала, что французский клуб может расстаться с Люкой Шевалье, чтобы освободить место для голкипера сборной Японии.

По данным Sky Sport, парижская команда связались с японцем в последние несколько часов. Он может перейти во французский клуб, если кто-то из их нынешних вратарей покинет команду, либо на постоянной основе, либо на правах аренды.

Главным кандидатом на уход является Люка Шевалье, который может покинуть команду в это трансферное окно, подтверждает Sky Sport.