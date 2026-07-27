«ПСЖ» общался с вратарем сборной Японии Судзуки. Игрока «Пармы» могут подписать в случае ухода одного из голкиперов — Шевалье главный кандидат (Sky Sport)

Ранее стало известно, что парижане рассматривают вратаря «Пармы», на которого претендуют «Ювентус». La Gazzetta dello Sport писала, что французский клуб может расстаться с Люкой Шевалье, чтобы освободить место для голкипера сборной Японии.
По данным Sky Sport, парижская команда связались с японцем в последние несколько часов. Он может перейти во французский клуб, если кто-то из их нынешних вратарей покинет команду, либо на постоянной основе, либо на правах аренды.
Главным кандидатом на уход является Люка Шевалье, который может покинуть команду в это трансферное окно, подтверждает Sky Sport.