Аршавин об уходе Бориско в ЦСКА: «Отличная сделка. Зачем “Балтике” его оставлять? Потеря Андраде для них более ощутима»

Для меня потеря Андраде для них более ощутима, чем Бориско. Я даже разговаривал с Андреем Викторовичем — он рекламировал Бориско, что тот тащит в каждом матче. Но я считаю, что «Балтика» с приемлемым вратарем и той же обороной, что у нее была, играла бы так же.