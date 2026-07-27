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Аршавин об уходе Бориско в ЦСКА: «Отличная сделка. Зачем “Балтике” его оставлять? Потеря Андраде для них более ощутима»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о том, как продажа вратаря Максима Бориско в ЦСКА повлияет на «Балтику».

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за игрока 180 миллионов рублей и подпишут с ним контракт по схеме «3+1».

«С одной стороны, Бориско — это потеря. Но Талалаев работает в команде, которая нацелена на продажи. Когда у “Балтики” хороший результат, она должна продавать. Андрей Викторович как амбициозный, добившийся определенного результата человек, хочет его продолжать, но тогда он не осознает уровень команды.

Для меня потеря Андраде для них более ощутима, чем Бориско. Я даже разговаривал с Андреем Викторовичем — он рекламировал Бориско, что тот тащит в каждом матче. Но я считаю, что «Балтика» с приемлемым вратарем и той же обороной, что у нее была, играла бы так же.

Зачем «Балтике» оставлять Бориско? Это отличная сделка. Нужно искать вратаря, которого они хотят — тогда команда будет работать так, как должна«, — сказал Аршавин в эфире шоу “Это футбол, брат!”.

Талалаев о «Балтике»: «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание».