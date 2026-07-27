Конте — кандидат в сборную Италии от Серии А. С Моттой сегодня вечером уже не контактировали (Альфредо Педулла)

Ранее Итальянская федерация футбола (FIGC) отказалась от назначения на эту должность Андреа Пирло. Назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией «Фонбет».
После этого сообщалось, что существует большая вероятность утверждения Роберто Манчини в качестве кандидатуры президента FIGC Джованни Малаго. Технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо, в свою очередь, определили новым основным кандидатом Тиаго Мотту.
Позднее стало известно, что специалисты подали в отставку на фоне скандала с Пирло.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, решение по поводу нового тренера может быть принято в течение близжайших нескольких часов.
Возглавлявший «Наполи» в прошлом сезоне Антонио Конте представлен в качестве кандидатуры от Серии А. Прямых контактов с Моттой во второй половине дня уже не было.